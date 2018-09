SPÖ-Chef Christian Kern steht vor Rücktritt!

SPÖ-Chef Christian Kern steht laut Medienberichten angeblich vor seinem Rücktritt. Kern dürfte demnach Dienstagabend bei einem Essen mit SPÖ-Landeschefs seinen Rückzug von der Parteispitze bekanntgeben.

Kern hatte die SPÖ-Führung im Mai 2016 übernommen und wurde auch Bundeskanzler. Nach der Niederlage bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 musste Kern das Kanzleramt an ÖVP-Chef Sebastian Kurz abtreten. Der Oppositionsführer wäre beim SPÖ-Parteitag am 6. Oktober eigentlich zur Wiederwahl angestanden.

Ländle-Jugend möchte sich nicht an Spekulationen beteiligen

Der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Vorarlberg, Sandro Tsipouras, möchte sich auf VOL.AT-Nachfrage nicht an Spekulationen zum möglichen Rücktritts des Parteivorsitzenden beteiligen. Falls an den Pressemeldungen jedoch etwas dran ist, hätte er zumindest zwei Wünsche an den oder die Nachfolgerin: Eine stärkere Unterstützung der Gewerkschaften im Kampf gegen den 12-Stunden-Tag und eine “Gegenoffensive” in der Oppsitionspolitik gegen die Bundesregierung.