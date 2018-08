Spiel und Spaß beim Fußballcamp

46 Kinder hatten nicht nur Interesse am Fußball, sondern auch am fairen Miteinander und dem Sport im Team.

Acht ehrenamtliche Trainer und das Küchenteam kümmerten sich rund um die Uhr um die Wünsche der sieben bis 12jährigen Kids. Christoph Weber und Jürgen Morscher waren zwei der Initiatoren des Fußballcamps. „Obwohl wir selber keine Nachwuchsmannschaft haben, haben wir uns überlegt, dass es in der näheren Umgebung nichts in diese Richtung gibt. Der Erfolg gibt uns Recht. Wir freuen uns das so viele Kinder Interesse haben und sind mit 46 Kinder voll ausgelastet“, so Weber.