Spendenübergabe nach erfolgreichem LaufTreff-Event „Loufa und Healfa“

Lochau. Nach dem erfolgreichen 5. Charity-Lauf-Event des Vereines „LaufTreff Leiblachtal“ im Mai konnte nun beim kleinen „Helferfestle“ im Gasthaus Krone in Eichenberg der Reinerlös von stolzen 11.500 Euro übergeben werden.

177 Sportlerinnen und Sportler waren in 30 Teams unter dem Motto „Loufa und Healfa“ bei diesem „Marathon“-Lauf in Lochau am Bodensee mit viel Begeisterung für den guten Zweck im Einsatz. Und über 30 Helferinnen und Helfer vom Verein LaufTreff Leiblachtal mit Obfrau Brigitte Haest sowie zahlreiche Sponsoren und Zuschauer sorgten für eine bestens gelungene Veranstaltung und einen großartigen finanziellen Erfolg.

So konnten Dr. Frieda Wisch&Weg und Dr. Saperlott von den CliniClowns Vorarlberg beim Helferfestle in Eichenberg mit großer Begeisterung und Dankbarkeit einen Scheck in Höhe von 4.000 Euro „für ihre aufmunternden Visiten“ in den Vorarlberger Krankenhäusern entgegennehmen.