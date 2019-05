Sorge um Lena Meyer-Landrut: TV-Auftritt abgebrochen

Die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut musste am Sonntagabend die Aufzeichnung von „Inas Nacht“ abbrechen.

Sängerin Lena hat zurzeit mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Am Sonntagabend ging es ihr so schlecht, dass sie sogar einen TV-Auftritt bei “Ina’s Nacht” in Hamburg abbrechen musste. Die Fans sind in Sorge. Gegenüber der “Bild” sagt der NDR. „Gegen Abend zur Aufzeichnungszeit ging es Lena Meyer-Landrut wegen einer Magenverstimmung aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit gesundheitlich so schlecht, dass sie nicht in der Sendung auftreten konnte.“ Angeblich habe sich die ehemalige ESC-Gewinnerin vor Schmerzen gekrümmt und musste sofort abreisen. Gastgeberin und Sängerin Ina Müller setzte die TV-Aufzeichnung schließlich mit ihrem zweiten Gast, Sängerin und Schauspielerin Anna Loos fort. Die Aufzeichnung selbst soll im Juni ausgestrahlt werden.