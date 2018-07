Sonnenschein und rundum grandiose Stimmung

24. Oldtimer-Motorrad-Treffen in Weiler

Weiler Jedes Jahr am dritten Sonntag im Juli veranstaltet der Motorsportclub Weiler ein „Treffen für alte Motorräder”. Das ursprünglich als einmalige Veranstaltung geplante Treffen für alte Motorräder wurde 1995 erstmals durchgeführt. Heute erfreut es sich ständig steigender Beliebtheit und ist nicht mehr wegzudenken.

Rund 500 Oldtimer verschiedener Altersstufen gab es auch heuer wieder in Weiler zu sehen. Unikate von Puch, Indian, BMW, Vespa und Zündapp konnten unter anderem bestaunt werden.

Aus dem ganzen Ländle, aber auch aus der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland waren die Motoradfans nach Weiler gekommen, um ihre Prachtstücke zu präsentieren. Unzählige Raritäten aller Marken verwandelten Weiler in eine riesige Motorrrad-Show.

“Das Faszinierende an diesem Hobby ist das Auffinden und herrichten der Motorräder, verfolgen der Technik von damals bis heute, denn die Motoräder sind Kulturgut“, so die Motorradfans. Und wer es heuer versäumt hat nächstes Jahr am dritten Sonntag im Juli wird 25sten Jubiläum gefeiert. LOA