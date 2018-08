So wird das Festspiel-Wetter am Freitag

Die Vorstellung am Freitagabend könnte ins Wasser fallen: Es sind lokale Gewitter und Schauer angesagt.

Es bleibt bis in den Nachmittag hinein überwiegend sonnig und wird sommerlich warm. Dann wachsen zunehmend Quellwolken in den Himmel und gegen Abend ist mit lokalen Schauern und Gewittern zu rechnen. Diese ziehen aufgrund der windschwachen Wetterlage kaum weiter und können so punktuell kräftigen Regen bringen. Höchstwerte: 25 bis 30 Grad.