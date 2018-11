Snowboard Cross: Luca Hämmerle holte österreichischen Meistertitel

Der Vorarlberger Luca Hämmerle hat sich am Donnerstag auf dem Pitztaler Gletscher im Rahmen eines stark besetzten Europacup-Rennens den österreichischen Meistertitel im Snowboard Cross gesichert.

Im Rennen mit etlichen Weltcup-Aktiven landete er hinter dem Spanier Lucas Eguibar und dem US-Amerikaner Mick Dierdorff auf Rang drei. Auf die ÖM-Plätze kamen Jakob Dusek und Lukas Pachner.Bei den Damen wurde die Vergabe des Staatsmeistertitels verschoben, da nur drei Athletinnen am Rennen teilnahmen. Als beste Österreicherin landete die Niederösterreicherin Pia Zerkhold in der Europacup-Wertung an der zwölften Stelle. Der Sieg ging an die Tschechin Eva Samkova.