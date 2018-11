Der SC Bezau veranstaltet in Kooperation mit der Fa. Sport Thomas am Sonntagnachmittag, den 11. November 2018 einen Skibasar in Bezau.

Der Winter kommt bestimmt! Unter diesem Motto veranstaltet der SC BEZAU in Kooperation mit der Fa. Sport THOMAS wieder einen Skibasar. Wir nehmen gebrauchte, gut erhaltene (verkaufsfähige) Wintersportartikel aller Art (z.B. Kinder- und Erwachsenenski, Skischuhe, Winterbekleidung, Rückenprotektoren, etc.) entgegen und bieten diese zum Verkauf an. Der SC Bezau behält sich das Recht vor – zu alte/nicht verkaufsfähige Artikel – nicht anzunehmen.

WO: Mittelschule Bezau, Seminarraum

Abgabe: Samstag, 10. November 2018, 16:00 – 18:30 Uhr

Verkauf: Sonntag, 11. November 2018, 14:00 – 16:30 Uhr



Verkaufspreis: Der gewünschte Verkaufspreis wird vom Verkäufer vorgegeben. Der Skiclub behält für verkaufte Artikel eine gestaffelte Bearbeitungspauschale ein.

Verkaufserlös KLEINER 30,00 EUR – Pauschale 3,00 EUR

Verkaufserlös AB 30,00 EUR – Pauschale 5,00 EUR

Verkaufserlös AB 80,00 EUR – Pauschale 8,00 EUR

Die Ausbezahlung der Verkaufserlöse sowie Ausgabe der nicht verkauften Artikel findet im Anschluss an den Verkauf statt – bis 18:00 Uhr

Am Verkaufstag laden wir herzlich zu Kaffee und Kuchen ein.