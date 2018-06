Sieg mit drei Toren Differenz, aber nur Zweiter

RHC Wolfurt gewinnt das Prestigeduell gegen RHC Dornbirn mit 7:4 aber wird in der ÖM-Wertung nur Zweiter.

Mit einer Hypothek von 3 Toren aus der Heimspielniederlage von vor gut 2 Wochen ging der RHC Wolfurt gestern ins Rückspiel der Österreichischen Meisterschaft in Dornbirn. Wolfurt versuchte von Beginn an Druck auf das Tor der Messestädter aufzubauen. Dennoch waren es dann die Gastgeber, die einen Konter in Minute 7 zur Führung nutzten.

Wolfurt blieb weiter aktiv aber glücklos. Hagspiel konnte nach 13 Minuten sogar auf 2:0 stellen und ließ die Hoffnung bei den Wolfurter Fans schwinden. Die Bartes-Cracks steckten aber nicht auf und in der 18. Minute gelang dann Zehrer das längst verdiente Tor. Bosch nur eine Minute später stellte den 2:2-Pausenstand her.

Die zweite Halbzeit hatte es dann in sich und war an Spannung nicht mehr zu überbieten. Zwischen Minute 28 und 31 konnte Wolfurt durch Bosch und zweimal Gallego mit 5:2 in Führung gehen und hatte damit bereits das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert. Es waren nun noch 19 Minuten zu spielen und die Titelentscheidung wieder komplett offen. Auch als Hagspiel in der 32. Minute ein Tor gelang, antwortete Theurer nur 19 Sekunden später.10 Minuten vor dem Ende verkürzte Gomez für Dornbirn aber Bosch 3 Minuten vor dem Ende brachte die Halle nochmals zum Kochen.