Sex-Ed-Workshops: In diesen Vorarlberger Gemeinden war TeenSTAR aktiv

An rund 20 Schulen in Vorarlberg war TeenSTAR im vergangenen Jahr aktiv. ©Pixabay, Screenshot TeenStar

Der Sexualkunde-Verein TeenSTAR steht derzeit für seinen christlichen Aufklärungsunterricht in Kritik. Wie VOL.AT berichtete war der Verein im vergangenen Jahr an rund 20 Schulen in Vorarlberg tätig.

In einem exklusiven Interview mit VOL.AT sprach Ernie Andergassen, Sexualpädagogin für den viel diskutierten Verein TeenSTAR in Vorarlberg über die Schulen, an denen TeenSTAR tätig war. In Vorarlberg hat der Verein im vergangenen Jahr an 20 bis 25 Schulen Workshops durchgeführt. “Manche Schulen buchen als gesamte Schule, andere buchen einzelne Klassen bei verschiedenen Anbietern”, erklärt Andergassen. Die Workshops werden sowohl von Eltern, Lehrern als auch Direktoren angefragt.