September 2018: Die meistgelesenen Vorarlberg-Artikel auf VOL.AT

Die Erfolge der Akrobatik-Gruppe "Zurcaroh" aus Götzis bei "America's Got Talent" waren das dominierende Thema in Vorarlberg im September, aber auch zahlreiche tragische Unfälle überschatteten den Monat.

8. Bombendrohung an der HTL Dornbirn – 19.422 Aufrufe

Am 10. September 2018 langte bei der LPD Vorarlberg ein Mail ein, in dem eine Gruppierung namens „Die schwarze Rose“ ein Lösegeld forderte, andernfalls am nächsten Tag eine Bombe in der HTL Dornbirn detonieren sollte. Mehr lesen…