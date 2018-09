Esel Pauli durch Hundebisse getötet

Tiertragödie in Bürserberg: Leinenloser Hund zerfleischte jungen Esel.

Nicole Franz (38) bricht in Tränen aus, als sie jene erschütternde Aufnahme zeigt, die sie am Freitag, dem 7. September, auf ihrem Smartphone aufgezeichnet hatte. Die Sequenz zeigt ihren erst zwei Wochen alten Esel Pauli, röchelnd unter Todesqualen am Boden innerhalb der Koppel des Familiengehöftes in Bürserberg liegend, an seinem Bauch klafft ein offener Riss, Ströme von Blut rinnen aus Maul und Nase.