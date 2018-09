Vorarlberg: Sturz in den Litzbach endet tödlich

Silbertal - Ein 26-jähriger Mann ist Sonntagfrüh bei einem Sturz in den Litzbach in Silbertal ums Leben gekommen.

Am Sonntagmorgen um 5 Uhr befanden sich mehrere Personen zu Fuß auf der Silbertalerstraße L95 auf dem Heimweg von einer Festveranstaltung in Silbertal. Zeugen konnten beobachten, wie ein 26-jähriger Mann ohne Fremdverschulden über die Böschung in den Litzbach stürzte. Die Augenzeugen konnten den Verunfallten jedoch an der Absturzstelle nicht mehr auffinden. Deswegen alarmierten sie über Notruf die Rettungskräfte. Diese konnten den Verunglückten jungen Mann aus Bartholomäberg rund 100 Meter von der Absturzstelle entfernt im Litzbach auffinden.