Vorarlberger soll Frau in Meran erstochen haben

Ein 38-jähriger Vorarlberger steht unter dringendem Tatverdacht, seine 35-jährige Ehefrau durch mehrere Messerstiche getötet zu haben. Das Paar hat zwei kleine Töchter.

Eine Frau ist am Montag in ihrer Wohnung in Meran in Südtirol erstochen worden. Laut Medienberichten dürfte die 35-jährige Südtirolerin durch mehrere Messerstiche getötet worden sein. Das Nachrichtenportal “stol.it” berichtete, dass der aus Vorarlberg stammende 38-jährige Ehemann der Frau verdächtigt wird, die Tat begangen zu haben.