Vorarlberg: Bombendrohung an der HTL Dornbirn

Am Montagabend gegen 21.45 Uhr langte bei der LPD Vorarlberg ein Mail ein, in dem eine Gruppierung namens „Die schwarze Rose“ ein Lösegeld fordert, andernfalls am Nachmittag des Dienstag eine Bombe in der HTL Dornbirn detonieren sollte.

Die Polizei durchsuchte noch in der Nacht das Gebäude mit mehreren Beamten und einem Sprengstoffspürhund. Es konnten keine verdächtigen Gegenstände festgestellt werden. Die Gefährdungseinschätzung wurde von der Sicherheitsbehörde nach Abklärung der ersten Fakten als gering eingestuft. Seitens der HTL Dornbirn wurde der Schulbetrieb dennoch am Dienstagvormittag um 10.00 Uhr beendet. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen nach dem Urheber des Schreibens übernommen.