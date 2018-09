Mit Zurcaroh ins "America’s Got Talent"-Finale

Schwarzach - Am Samstag macht sich "Zurcaroh" auf den Weg nach Los Angeles um im "America's Got Talent"-Finale am Mittwoch aufzutreten. VOL.AT begleitet die Akrobatikgruppe per Liveticker.

Die Truppe aus Götzis gibt sich selbst Außenseiter-Chancen beim großen Finale am 18. September. Das Ländle fiebert dem Finale und dem “Zurcaroh”-Auftritt mit – Im Liveticker wird es bis dahin Berichte, Fotos und Videos des “America’s Got Talent”-Abenteuers von “Zurcaroh” geben.

Der “Zurcaroh”-Ticker

VN-Redakteur Gernot Schweigkofler begleitet “Zurcaroh” nach Los Angeles und berichtet von Anreise, Vorbereitung, dem Druck und der Atmosphäre die die Truppe aus dem Ländle zu bewältigen haben wird.