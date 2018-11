Sehenswerte Ausstellung

Die MAP- Kellergalerie feierte die Ausstellungseröffnung von „zwischen_raum_linien“ von Mathias Mayr.

Sie ist sehenswert, die Ausstellung des Tiroler Künstlers Mathias Mayer, die am vergangenen Freitag in der MAP Kellergalerie ihre Vernissage hatte. Unter dem Titel „zwischen_raum_linien“ präsentiert Mayr die Vielschichtigkeit seiner Werke. Einerseits gibt es einen Raum allein mit Graphit und Tuschfederwerken, andererseits sind drei Räume mit farbigen Linolschnitten bestückt.

Allen Werken ist aber eines gemein, sie tragen die eindeutige Handschrift von Mathias Mayr. Denn seien es die „Flächenräume“, die Mathias Mayr in akribischer Handarbeit mit geraden Strichen schaffte oder die drucke, die allein durch ihre Farbkomposition bestechen, sie ergeben eine gewisse Harmonie. Bei den Graphit- und Tuschezeichnungen, die teilweise aus 35.000 einzelnen Strichen bestehen, werden durch das Aufeinandertreffen von den Strichen am Ende eines Quadrats verdichtete Räume geschaffen. Diese Überlagerungen ergeben ein dunkleres Erscheinungsbild und sorgen so für Tiefe in der Darstellung.