SCR Altach will bei Luisser-Debüt "Rote Laterne" abgeben

Im ersten Spiel nach der Ära Grabherr trifft der CASHPOINT SCR Altach am Sonntag auswärts auf FK Austria Wien.

Die Bilanz des SCR Altach gegen die Austria lässt sich durchaus sehen. Sieben der letzten elf Duelle mit den „Veilchen“ konnte das Team aus dem Rheindorf für sich entscheiden, lediglich dreimal ging man in dieser Zeit als Verlierer vom Platz. Elf Siege in Bundesliga-Duellen mit der Austria sind Altacher Vereinsrekord.

Rechtzeitig fit geworden ist Andreas Lienhart. Der Außenverteidiger hat dem Belastungstest am Donnerstag standgehalten und konnte am Freitag bereits wieder mit der Mannschaft trainieren. Noch zu früh kommt ein Einsatz hingegen für Emanuel Schreiner, er soll am Montag wieder voll ins Training einsteigen. Brian Mwila, Sherko Gubari und Anderson kommen am Wochenende bei den Amateuren zum Einsatz, Valentino Müller und Leonardo Zottele befinden sich noch im Aufbautraining.