Schwimmen, grillen, chillen

Mehr als 100 Jugendliche bei Teichparty zum Schulschluss

Rankweil. Es ist fast schon zu einer Tradition geworden, im Kalender der Schüler und Jugendlichen der Marktgemeinde Rankweil, ist der Termin auf jeden Fall ein Fixpunkt. Pünktlich zum Ferienbeginn lädt die Offene Jugendarbeit Rankweil zur großen Teichparty zum Bauernhof der Familie Gstach, dieses Jahr in Zusammenarbeit mit den Jugendprojekten in Meiningen, Vorderland sowie der Gemeinde selbst. Der Tanzverein „One Step Ahead“, ebenfalls an der Organisation mit beteiligt, sorgte zum Auftakt am Nachmittag für einen Tanzworkshop, die Jugendarbeit Übersaxen war mit einem Zuckerwattestand vor Ort. Beim großen All you can eat Buffet sorgte das Cateringteam „active youngsters“ für feinste Grillereien und ein großes Salatbuffet.