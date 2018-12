Schweres Zugsunglück in Ankara: 9 Tote und 47 Verletzte

Bei einem schweren Zugsunglück in der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Donnerstag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 47 weitere sollen bei der Kollision eines Schnellzugs mit einer Lokomotive verletzt worden sein, mehrere davon schwer.

Der Schnellzug nach Konya war in der Früh in eine Lokomotive geprallt, die im Bahnhof von Marsandiz die Gleise kontrollierte. Der Aufprall war so heftig, dass die Lokomotive schwer beschädigt wurde und mehrere Waggons entgleisten, einer wurde komplett zerstört. Der Zug, der laut türkischen Medienberichten mehr als 200 Passagiere an Bord hatte, riss auch eine Fußgängerüberführung im Bahnhof von Marsandiz mit sich, die dann auf die Waggons stürzte.