Schulsport: BG Bregenz Mädchen gewinnen die Bronzene

Bei den Heim-Schulolympics in der Faustball Unterstufe wurden die Mädchen vom BG Bregenz sensationell Dritte und sicherten sich Bronze.

Mädchen: In den Gruppenspielen erwischte die SMS Nenzing die etwas schwerere 4er Gruppe und schaffte mit einem Unentschieden nur den 4. Gruppenrang. Das heutige Kreuzspiel gegen Wien Regnerstraße konnte sie mit 11:3 / 11:6 klar gewinnen. Im anschließenden Kreuzspiel um den 5. Rang wurde Böheimkirchen in 3 Sätzen 6:11 / 11:9 / 11:7 besiegt, das ergab den 5. Rang.

Knaben: Auch hier war die SMS Nenzing in der schwereren 4er Gruppe und schaffte am 1. Spieltag nur einen Satzgewinn, das war der 4. Rang. Das Kreuzspiel gegen Frohnleiten wurde dann aber mit 11:5 /11:5 deutlich gewonnen. Doch im Rangspiele gegen die Hanreitergasse Wien, das hart umkämpft war, schafften die Knaben dann leider keinen Sieg (9:11 / 8:11). Somit wurden sie Sechster.

Das BG Bregenz überraschte in der Vorrunde total und konnte 6 von 8 Punkten holen und wurde damit Gruppenerster. Doch der Gegner Seekirchen im Kreuzspiel war zu stark, das Spiel ging mit 4:11 / 3:11 klar verloren. Im Rangspiel um den 3. Rang gab es 3 spannende Sätze. Böheimkirchen gewann schlussendlich in 3 Sätzen mit 11:8 / 6:11 / 12:10, das ergab den guten 4. Rang.

Die Veranstaltung sollte im Bodenseestadion abgewickelt werden, musste aber wegen der schlechten Wettersituation in die Hallen Mehrerau und Rieden verlegt werden. Die Organisation in beiden Hallen klappte vorzüglich. Die Mädchen, die am Mittwoch in der Halle Rieden spielten, wurden anschließend in die Halle Mehrerau gefahren, wo dann die gemeinsame Siegerehrung stattfand. Hier spielte ein Bläserensemble des Bundesheeres bei der Siegerehrung und es gab eine akrobatische Turnvorführung einer Gruppe der MS Hohenems mit Jutta Jank als Leiterin.