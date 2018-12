Schreiben ist vor allem Herzenssache

Einmal im Monat treffen sich Autorinnen im Schlosserhus um zu schreiben und zu reden.

„Die Liebe zum Kreativen Schreiben, die Vertrautheit und der Respekt untereinander halten uns zusammen“, sagen die Organisatorinnen Brigitte Breuss und Ursula Flajs. Sie haben für ihre Gruppe eine gute Workshop-Struktur gefunden. Brigitte Breuss: „Die Schreibabende werden jeweils von zwei Autorinnen vorbereitet, so bleiben unsere Schreibthemen bunt und abwechslungsreich.“ An das eherne Gesetz einer Schreibwerkstatt halten sie fest: Jede Art und Weise des Schreibens ist erwünscht und beim Umsetzung der Schreibaufgabe alles erlaubt. Infolgedessen gibt es kein Verfehlen oder Begrenzen des Schreibthemas.

Beim letzten Zusammenkommen im alten Jahr dachten die Autorinnen in ihrer Eingangsübung schreibend über Sinnsprüche berühmter Frauen nach. Diese Aufgabe bereitete Ursula Flajs vor. Sie ließ aus einem Schächtelchen ein Zitat ziehen, auf dem zusätzlich noch eine Zahl und ein Gegenstand zu vermerken und dann im Text einzubauen war. Die zweite Schreibaufgabe dachte sich Claudia Kramlik aus. In ihrer Einführung stellte sie weibliche Archetypen vor und ließ dann ihre Kolleginnen aus den vorbereiteten Bildern und Typeneigenschaften je ein Blatt ziehen, das waren die Inputs für die Geschichte, die sich aus Bild und Text entwickeln konnte. Während die erste Übung als kurze Aufwärmphase geplant ist, schreiben bei der zweiten Übung die Autorinnen rund 30 Minuten. Anschließend lesen alle ihre Texte vor und erhalten Applaus. Manche erzählen noch, was sie bei der Aufgabe zum Schreiben animiert hat oder was ihnen nicht so leicht von der Hand ging.