Samuel Koch - "Anleitung zum Glücklichsein" in Doren

Samuel Koch, der wohl bekannteste Rollstuhlfahrer Deutschlands, macht am 4. November 2018 um 18 Uhr Station in Doren.Der 27-Jährige verletzte sich schwer, als er am 4. Dezember 2010 in der Fernsehshow "Wetten, dass..?" in Düsseldorf mit speziellen Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto sprang.

Seither ist er querschnittgelähmt.

Die Erkenntnis, dass er wohl nie wieder laufen geschweige denn über ein fahrendes Auto springen wird, ist nach dem Unfall offenbar erst langsam durch sein von Medikamenten benebeltes Gehirn gedrungen, liest er auf seiner Musiklesungstournee “Samuel Koch & Friends” vor. Das Einzige, das er im Moment trainieren kann, sind Nackenmuskeln.

Der Besucher spürt es: Er würde gerne Gesten machen, ab und zu flattern die schmalen Hände ein paar Zentimeter in die Höhe. Mehr ist nicht möglich. Die Augen, die Mimik, die Wortgewandtheit sind dafür umso lebendiger, ergreifender. Die Musik, die sein Bruder Jonathan mit Piano und Gitarre beisteuert, und die wunderschöne Stimme von Naomi Mayer tun ihr Übriges, um diesen Abend unter die Haut gehen zu lassen.

Karten gibt es bei allen Raiffeisenbanken und Sparkassen, sowie bei Ländle- und Ö-Ticket.

Kartenpreise:

Vorverkauf – € 13/ermäßigt € 8

Abendkassa – € 16/ermäßigt € 10