Salzburger NEOS-Stadträtin wechselt zur ÖVP

Die NEOS verlieren die erste gewählte Politikerin mit Regierungsverantwortung in ihren Reihen: Barbara Unterkofler, seit 2014 Stadträtin der pinken Partei in der Stadt Salzburg, wird bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr 2019 auf der ÖVP-Liste kandidieren, kündigten Unterkofler und ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung an.

Salzburg. Die NEOS hätten sich seit dem Abgang von Matthias Strolz gewandelt und seien “heute nicht mehr die Bewegung, in die ich damals voller Enthusiasmus eingetreten bin”, so die Stadträtin. Die Partei habe sich seit Strolz’ Ausscheiden auf Bundesebene “zusehends in eine Oppositionsrolle begeben, die so gestaltet wird, dass man nur noch von Problemen spricht, ohne selbst Lösungen aufzuzeigen – man ist dagegen und weiß gar nicht warum”.