Russisches Kriegsschiff entdeckt: 133 Milliarden Dollar an Bord vermutet

Ein Bergungsteam aus Südkorea hat das russische Kriegsschiff "Dmitri Donskoi" vor der Insel Ulleung entdeckt. Laut "focus.de" war das Schlachtschiff 1905 in einer Seeschlacht gesunken.

Die Shinil Group will nun eruieren, ob sich besagter Schatz wirklich in dem Schiff befindet. “”Wir arbeiten daran, das Wrack zu heben und wir werden auch rechtliche Fragen bezüglich des Eigentums an dem Wrack klären“, so ein Mitarbeiter.