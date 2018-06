Rotes Kreuz Vorarlberg vor dem Kollaps: Das sagt LH Wallner

Nach der Jahreshauptversammlung des Roten Kreuzes am Dienstag steht fest: Der Rettungsdienst hat massive Probleme und steht nach eigenen Angaben kurz vor dem Zusammenbruch (VOL.AT berichtete). Landeshauptmann Wallner will nun rasch mit Berufspersonal aushelfen.

Die Kombination aus steigenden Einsatzzahlen, kaum vorhandenen Nachtruhezeiten und weniger Zivildienern droht dem Roten Kreuz in Vorarlberg das Genick zu brechen. Vor allem zu Nachtzeiten, wenn die meisten Einsätze stattfinden, fällt es dem Rettungsdienst immer schwerer, genug Freiwillige zu akquirieren. “Da wird bezahltes Berufspersonal angestellt werden müssen. Das Land wird dem Roten Kreuz natürlich da helfen, wo es geht”, so Landeshauptmann Markus Wallner. Mit bis zu einer Million Euro an Mehrkosten rechnet er. “Zur Not müssen andere Projekte auf Eis gelegt werden, da gibt es wenig zu diskutieren.” Die Versorgungssicherheit in der Nacht müsse gewährleistet sein.