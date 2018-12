Röthner Nachwuchs feierte das Nikolausfest

Der SC Röfix Röthis lud seine Nachwuchskicker zur Nikolausfeier.200 Kinder und Jugendliche feierten beim Ratz Stadion.

Röthis Der Sportplatz an der Ratz war am vergangenen Adventwochenende fest in der Hand der Röthner Nachwuchskicker. Die Nikolausfeier bot den Anlass für die Zusammenkunft aller Nachwuchsmannschaftendes Vorderländer Clubs von den Bambinis bis zu den U 18.

Gemeinsam mit ihren Eltern, Geschwistern, Betreuern und Trainern erlebten 200 Kinder und Jugendliche bei feinen Getränken und Spiesen einen feierlichen Nikolausabend. Von der Nachwuchsabteilung bestens organisiert sorgten die Spieler der 1. Mannschaft für beste Verpflegung und einen tollen Abend.