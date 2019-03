Röthner feierten den Funkensonntag

Schon am Nachmittag strömten zahlreiche Familien zum Röthner Funkenplatz

Bereits am Nachmittag herrschte reges Treiben am Funkenplatz. Eine Funkenwurst oder Funkaküachle und Glühwein lockten viele Besucher an. Das traditionelle Funkenkasperle zog vor allem die Kleinsten in seinen Bann. Bei beiden Terminen war das Zelt bis auf den letzten Platz besetzt. Eine schöne Tradition, die Kinder sind weg vom Feuer und das Kasperle hat auch immer eine Botschaft an die Kleinsten. Elena (15) hat heuer die Geschichte für das Kasperletheater geschrieben. Gemeinsam mit Papa Thomas Rein übernahm sie auch das Spiel hinter der Bühne.