Riefensberg erweitert Gehwegenetz

In der Vorderwälder Gemeinde wird in die Sicherheit der Fußgänger investiert.

Riefensberg. Rege Bautätigkeit herrscht derzeit auf den Straßen in Riefensberg. Zwei Gehsteigprojekte werden parallel umgesetzt. An der L23, Reichitzer Straße, entsteht ein Geh- und Radweg mit einer Breite von 1,50 Meter, der durch einen Grünstreifen von der Landesstraße getrennt wird. Gleichzeitig wird an der L 205 der Gehsteig um ca. 720 Meter verlängert.