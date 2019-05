reiter design – Stuhl BREEZE zum Aktionspreis

Kaufen Sie den Outdoorstuhl BREEZE mit Sitzauflage zum Aktionspreis. Ab Lager, solange der Vorrat reicht!

Der Breeze-Sessel von Cane-line gehört zu einer Serie von Gartenstühlen, die von Strand + Hvass entworfen wurden. Das Designerduo ließ sich für die Serie an Sitzgelegenheiten von einer leichten Sommerbriese inspirieren. Diese Leichtigkeit lässt sich auch in den eleganten Formen des stapelbaren Breeze-Sessels wiederfinden.

Der Stuhl ist in verschiedenen Farben erhältlich und passt sich so gut jedem Geschmack und jedem Ambiente an. Er macht im Garten, auf dem Balkon oder am Esstisch auf der Terrasse eine gute Figur. Die passende Sitzauflage macht den Sessel noch bequemer.