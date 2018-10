Rankweils Gastronomie feiert 400 Jahre Marktrecht

Alle Rankweils Gastronomiebetriebe feiern das Jubiläum 400 Jahre Marktrecht der Marktgemeinde Rankweil mit musikalischen und unterhaltsamen Anleihen aus vier Jahrhunderten.

In den geschichtsträchtigen Gaststuben Rankweils spielte sich ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens nach den Märkten ab. Diesem Lebensgefühl spüren die Rankweiler Wirtinnen und Wirte einen Tag lang nach: Das Restaurant Marktplatz nimmt die Gäste mit auf eine Zeitreise durch das Musizieren in Gastwirtschaften, im Rankweiler Hof offeriert „Der Jogi“ Kräftigendes vom Rind. Im Mesnerstüble bietet der Kunsthistoriker Rudolf Sagmeister einen Blick auf religiöse Volkskunst anhand von Klosterarbeiten und Reliquien und im Restaurant Schwarzer Adler öffnen drei Zunftmeister die Zunftlade. In der Hochzeitssuite des Gasthaus Mohren übersetzen die Schauspieler Anna Neuschmid und Manfred Kräutler Bettgespräche humorvoll ins Heute. Im Gasthof Sonne nehmen Zeitzeugen vom Verein KulturGut Trift die Gäste mit auf eine Reise entlang des turbulenten Wassers. Im Gasthaus Hörnlingen zeigt Kunsthistorikerin Margarete Zink, wie dazumal in Zeiten von Textilindustrie und Unternehmertum gearbeitet und gelebt wurde. Das Gasthaus Sternbräu hingegen steht im Zeichen des Austausches – vom bargeldlos erstandenen Kleidungsstück bis hin zum originellen Bierglas für einen guten Zweck. Im Gasthaus Schäfle wird mit aphrodisierenden Zutaten gekocht. Und im Gasthaus Fröscha erfüllen live vorgetragene Wiener Lieder die Schankstube mit ein wenig Wehmut und ein bisschen Fernweh. Wer das Programm gerne geführt entdecken möchte, hat die Gelegenheit, unter Führung von Gemeindearchivar Norbert Schnetzer einen Spaziergang durch die Rankweiler Gastronomiegeschichte zu machen. Treffpunkt ist am Samstag, 13. Oktober, um 17.00 Uhr beim Restaurant Schwarzer Adler.