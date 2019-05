Rankweiler Ladies liefern wohl das Meisterstück

4:1-Heimsieg im Topspiel der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West gegen Geretsberg für die Kaya-Elf

RANKWEIL. Rechnerisch fehlt der Frauenmannschaft von RW Rankweil noch ein Punkt zum Meistertitel in der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West. Höchstwahrscheinlich lieferte die Truppe von Trainer Dursun Kaya mit dem 4:1-Heimerfolg gegen Verfolger Geretsberg aus Oberösterreich schon das Meisterstück. Rankweil braucht aus den noch zwei ausstehenden zwei Auswärtspartien in Innsbruck und Vorderland 1b noch ein Zähler um endgültig den Titelgewinn zu fixieren. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung der Rankweilerinnen, Geretsberg hat nur noch ein Spiel gegen Schlusslicht Hof bei Salzburg. Vier verschiedene Torschützinnen trugen sich bei der 4:1-Gala gegen Geretsberg in die Torschützenliste ein. Besonders das 3:1 von Carina Gasparini nach einem wunderschönen Sololauf knallte sie den Ball ins linke Kreuzeck und der Schlusspunkt von Verteidigerin Lara Scheichl mit einem „Sonntagsschuss“ aus 30 Metern ins Kreuzeck waren dem Prädikat sehenswert zuzuordnen. „Eine schwere Last ist von mir gefallen, aber ein Punkt aus zwei Spielen ist allemal drin“, freut sich RW-Coach Dursun Kaya. Das Topspiel auf der Gastra wurde von zwei schweren Verletzungen von Geretsberg Spielerinnen überschattet: Silvia Reischenböck erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch, Michelle Felber zog sich einen Kreuzbandriss zu. In der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga wartet SV Horn aus Niederösterreich. Das erste Endspiel findet zuhause am 8. Juni und das Rückspiel eine Woche später in Niederösterreich statt.