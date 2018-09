Rankler Pfadi starten mit Kracher ins neue Vereinsjahr

Überstellungen und Startfest zum Auftakt.

Rankweil. Die Pfadfindergruppe Rankweil, eine der größten und traditionsreichsten in ganz Vorarlberg, traf sich ganz traditionsgemäß zu Beginn des Schuljahrs um gemeinsam den Start ins neue Vereinsjahr zu feiern. Für rund 50, der mehr als 250 Mitglieder war es zudem noch ein besonderer Tag: Die feierliche Überstellung stand an, den alle drei Jahre wechselte jedes junge Mitglied die Altersstufe. Mit dabei sind dann auch Eltern, Verwandte und Freude, wenn es für alle eine kleine Mutprobe zu bestehen galt. Die Gruppenleiter hatten vorweg auf der Wiese hinter dem Heim eine Rutsche aus Plastikplanen aufgebaut. Diese wurde mit Schmierseife versehen, sodass die zu Überstellenden auch gut in die nächste Stufe rüber rutschen konnten. Jeder einzelne saß auf einem Schwimmreifen und wurde durch die Rutsche gezogen, auf dem Weg wartete ein Hindernisparcours und ein Nebelzelt, ehe es zum Abschluss eine Abkühlung im selbstgebauten Pool gab. Die älteren Altersstufen wurden zusätzlich noch mit Rasierschaum und Sägemehl „geschmückt“. Wenn auch die jüngsten noch etwas Respekt vor der Aufgabe hatte, meisterten sie alle Kinder und Jugendlichen mit Bravour.