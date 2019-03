Radball in Sulz erlebt eine Wiederauferstehung

SULZ. Nach einer dreijährigen schöpferischen Pause haben drei Nachwuchsteams vom RV Sulz an den landesweiten Titelkämpfen im Radball teilgenommen.

Der Radballsport erlebt in Sulz eine Wiederauferstehung. Unter der Leitung von Kevin Bachmann (3facher U23 Radball Europameister) und tatkräftiger Unterstützung der ehemaligen und aktiven Radballern Mario Frick, Philipp Hartmann, Mario Greussing, Wolfang Gächter und Jonas Hron gibt es wieder einen sehr aktiven Trainingsbetrieb in der Turnhalle der Volksschule Sulz. Am vergangenen Wochenende haben drei Teams an der Vorarlberger Meisterschaft, 1. Runde, teilgenommen und sich sehr gut geschlagen.