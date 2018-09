Polizisten dürfen Lenker ausbremsen

Höchstrichter hielten in Vorarlberger Verfahren grundsätzlich fest, Blockieren der Straße sei erlaubt, um Fahrer zum Anhalten zu zwingen.

Im Vorjahr hat ein Bundespolizist im Bezirk Bludenz versucht, mit seinem Dienstauto einen davonfahrenden Motorradfahrer auszubremsen und ihn so zum Anhalten zu zwingen. Diese polizeiliche Zwangsmaßnahme wurde im Beschwerdeverfahren am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht in Bregenz für rechtswidrig erklärt. Weil die Straßenverkehrsordnung (StVO) Polizisten nur erlaube, Verkehrsteilnehmer mit akustischen und optischen Signalen anzuhalten.

Nun wurde aber am Verwaltungsgerichtshof die Vorarlberger Entscheidung inhaltlich für rechtswidrig erklärt und aufgehoben. Denn nach Ansicht der Wiener Höchstrichter dürfen Polizisten sehr wohl die Straße blockieren, um so Lenker anzuhalten. Das sei in der Vergangenheit bereits am Verfassungsgerichtshof in Wien festgestellt worden. Damit wurde am Verwaltungsgerichtshof der Amtsrevision der Bezirkshauptmannschaft Bludenz gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts stattgegeben.