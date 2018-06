Politischer Milliardenpoker um Fußball-WM 2026

Favoritensieg für das Amerika-Trio aus den USA, Mexiko und Kanada - oder findet die WM 2026 doch in Marokko statt? Im Milliardenpoker um die Vergabe werben die beiden Kandidaten bis zur letzten Minute um die entscheidenden Stimmen für den Zuschlag beim FIFA-Kongress am Mittwoch (8.00 Uhr).

In der Vrubel Hall des edlen Fünf-Sterne-Hotel Metropol in Moskau versuchte Brasiliens Ex-Weltmeister Roberto Carlos am Dienstagmorgen, die europäischen Vertreter von den Vorzügen der marokkanischen Bewerbung zu überzeugen. Die Nordafrikaner hätten die Entwicklungsmöglichkeiten für den ganzen Kontinent hervorgehoben, berichtete DFB-Chef Reinhard Grindel von der Präsentation hinter schweren Holztüren. “Von der United Bid wurde auf die größeren wirtschaftlichen Perspektiven für die FIFA hingewiesen.”