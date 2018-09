Paragleiter-Pilot bei Absturz schwerst verletzt

Ein 52-jähriger Paragleiter-Pilot zog sich bei einem missglückten Landemanöver schwerste Verletzungen zu. Er musste mit dem Notarzthubschrauber ins Lkh Feldkirch geflogen werden.

Ein 52-jähriger erfahrener Paragleiter startete am Mittwoch gegen 10.45 Uhr vom Startplatz Kapell (Hochjoch) in Schruns in Richtung Landeplatz “im Feld” in Schruns. Um zirka 11.05 Uhr leitete der Pilot den Landeanflug ein. Im Zuge dieses Flugmanövers geriet er mit seinem Schirm zwischen ein Einfamilienhaus und dem davor befindlichen zirka fünf Meter hohen Baum. In weiterer Folge verfing sich der Schirm sowie einige Fangleinen in der Baumkrone, wodurch der Pilot auf den darunterliegenden Kiesweg stürzte. Dort wurde er von Ersthelfern versorgt, blieb jedoch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte liegen. Der Pilot zog sich laut Polizei schwerste Verletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber „C8“ ins LKH Feldkirch geflogen.