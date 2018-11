Papiertasche statt Plastiksack

Wälder Apotheke setzt gemeinsam mit Bregenzerwälder Firmen ein Zeichen für Umweltschutz.

Lingenau. Unter dem Motto „Gesundheit und Umweltschutz geht uns alle an“ organisierte Mag. Hubert Knauseder von der Wälder Apotheke in Lingenau gemeinsam mit 23 weiteren Firmen aus der Region und der Fa. Greive Sozialsponsoring, die Aktion „Apotheken-Einkaufstaschen“. Im Rahmen der Aktion werden von der Wälder Apotheke 10.000 umweltfreundliche Papier-Einkaufstaschen, versehen mit Firmen-Logos, erworben und an die Kunden weitergegeben. Je öfter diese Tasche für den Apothekeneinkauf verwendet wird, umso besser im Sinne der Ressourcenschonung.

Eine Spende in Höhe von 1.200 Euro wurde von Organisator Mag. Hubert Knauseder an Elred Lipburger, Obmann vom Krankenpflegeverein Lingenau übergeben. „Mit dieser Aktion wird nicht nur ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt, sondern zudem eine wichtige soziale Institution unterstützt“, so Knauseder. ME