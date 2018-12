Niederlage für Bulldogs in Schlussphase fixiert

Zwei Empty-Net-Goals besiegelten die Niederlage der Dornbirn Bulldogs bei Fehervar.

Ein hart arbeitender Bulldogs-Kapitän brachte Carruth im Tor von Fehervar im Mitteldrittel zur Weißglut. Im Powerplay drückte Olivier Magnan (27./pp1) den Puck über die Linie, Carruth fühlte sich in der Aktion regelwidrig zu Boden gedrückt. Die Referees gaben dem Anschlusstreffer nach Videostudium. Und die Gäste legten in Unterzahl nach. Brendan O’Donnell (35./sh1) schlenzte die Scheibe an Freund und Feind vorbei in die Maschen.