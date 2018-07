Niederländer und Knack siegten in Rankweil

Die Röthnerin Monika Niederländer und die erst 14-jährige Deutsche Alina Knack waren die großen Sieger im Reit- und Springturnier am Pferdehof Bösch in Rankweil.

Von 85cm bis 140cm konnte man sein können unter Beweis stellen. Das Starterfeld war bunt gemischt es waren Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Wien, Salzburg, Tirol und aus Vorarlberg am Start. An diesen 3 Tagen waren 350 Pferde genannte und es wurden mit diesen Pferden 900 Starts absolviert. Dieses Jahr gab es 2 Hauptbewerbe über 140cm. Der erste Hauptbewerb war eine Punktespringprüfung über 140 cm am Samstagabend in diesem bewerb traten 40 Paare an, der Sieg dieser Prüfung blieb in Vorarlberg und ging an Monika Niederländer mit ihrem Pferd Kronprinz vom Schlösslehof. Der zweite Hauptbewerb war eine Prüfung über 140cm mit Stechen an diesem traten 26 Paare an, dieser Bewerb konnte die erst 14 jährige Knack Alina aus Deutschland mit ihrem Pferd Campari für sich entscheiden.