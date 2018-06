Neue Trainer und neue Spieler stehen zur genüge ante portas

Die Kaderlisten im Vorarlberger Amateurfußball werden gehörig neu zusammengestellt und das um jeden Preis.

Vrlic-Brüder sollen in Fußach die Tore schießen

FELDKIRCH. Ein Dutzend Treffer hat Necip Bekleyen in dieser Saison für VL-Klub Fußach geschossen. Nun wechselt der torgefährliche Angreifer in die Montfortstadt und geht für die Blau-Weißen auf Torjagd. Neu in Feldkirch auch Rückkehrer Adrian Moosbrugger (Rüthi). Dafür gehen Torjäger Alem Majetic, Manuel Dolischka (beide Schwarzach) und Luca Romagna (Nenzing) von Feldkirch weg.