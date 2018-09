Neue Staatskrise in Guatemala? - Präsident Morales unter Druck

Mittelamerika gehört zu den korruptesten Regionen der Welt. In Guatemala gerät Präsident Jimmy Morales deshalb mehr und mehr unter Druck. Nun erhalten zwei seiner Widersacher den Alternativen Nobelpreis.

Auf den Straßen Guatemalas brodelt es. Das Land könnte auf eine neue Staatskrise zusteuern. Immer wieder fordern Demonstranten den Rücktritt von Präsident Morales. Nun bekommen seine wahrscheinlich größten Widersacher auch noch einen international beachteten Preis für ihren Kampf gegen die Korruption. Dies könnte den Konflikt in dem mittelamerikanischen Land weiter anfachen.

Der Druck von der Straße jedenfalls wächst. “Jimmy Morales vor Gericht” riefen die Demonstranten in der vergangenen Woche. Der Präsident hatte entschieden, das Mandat der UN-Kommission zur Korruptionsbekämpfung, nach September nicht zu verlängern. Ein Grund dafür könnte sein, dass deren Chef Ivan Velasquez die Aufhebung von Morales’ Immunität fordert, um ein Strafverfahren wegen illegaler Wahlkampffinanzierung einzuleiten.

Mit solchen Eskapaden kommen Politiker in Lateinamerika üblicherweise leicht davon. Guatemala gilt als eines der korruptesten Länder der Welt. Hier herrschen einflussreiche Netzwerke, kriminelle Familienclans und mächtige Fädenzieher im Hintergrund.

Zusammen nahmen die beiden erbarmungslos die politische und wirtschaftliche Elite des Landes aufs Korn. Zwischenzeitlich wurden sie sogar als Kandidaten für einen Friedensnobelpreis gehandelt. Jetzt bekommen sie den Alternativen Nobelpreis, eine Auszeichnung für Menschenrechtskämpfer, deren Arbeit sonst bekämpft, belächelt oder ignoriert wird. Aldana und Velasquez leiteten “einen der erfolgreichsten Anti-Korruptions-Einsätze der Welt”, begründete die Right Livelihood Stiftung am Montag ihre Wahl.

“Dieser Preis kommt zu einem besonders dramatischen Zeitpunkt im Kampf gegen Straflosigkeit und Korruption”, betont Velasquez. Denn wenn das Mandat der UN-Kommission in wenigen Tagen ausläuft, könne man nur noch aus dem Ausland heraus agieren. Dies sei jedoch weniger schlagkräftig.

Der Preis werde die Augen der Welt auf Guatemala richten und könne die Situation positiv beeinflussen, hoffen Aldana und Velasquez. Die Stifter des Alternativen Nobelpreises forderten Morales bereits öffentlich auf, “diese guatemaltekische Erfolgsgeschichte nicht zu beenden”. Nur so könnten die Bürger wieder Vertrauen in den Staat fassen. Doch wie der Präsident reagiert, ist bisher ungewiss. Für die mächtigen Eliten in seinem Land steht schließlich viel auf dem Spiel.