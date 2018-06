Neue Champions im Nachwuchs werden gesucht

VFV-ASVÖ-Nachwuchsfinaltag 2018

Finale um den Landesmeistertitel:

U-18: Hotel am See FC Hard – FC Mohren Dornbirn Samstag, 23. Juni im Stadion an der Holzstraße, 16 Uhr



U-16: Hella Dornbirner SV – FC Lustenau 1907, Samstag, 23. Juni im Stadion an der Holzstraße, 13.30 Uhr



U-14: Cashpoint SCR Altach – SC Austria Lustenau Samstag, 23. Juni im Stadion an der Holzstraße, 11 Uhr



Im Rahmen des Finaltages finden auch die Meisterehrungen aller Gruppensieger in den Nachwuchsligen statt.