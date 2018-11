Nach TV-Diss: Maite Kelly schießt zurück

Late Night Berlin: Maite Kelly schießt nach einem TV-Diss von Klaas Heufer-Umlauf zurück.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Vor Kurzem hatte Klaas Heufer-Umlauf (35) in seiner Sendung “Late Night Berlin” Maite Kelly (38) und ihren Freudentaumel in einem ihrer Instagram-Videos auf die Schippe genommen. Eine Woche später war Maites Bruder Michael Patrick Kelly (40) zu Gast, der eine Entschuldigung forderte. Klaas folgte dieser Bitte. Die 38-Jährige hat dem Moderator zwar vergeben, konnte sich in einem anderen Instagram-Clip einen Spruch aber nicht verkneifen. Sie stichelte gegen ihn und machte ihm eine Ansage: “Das nächste Mal, wenn du dich über mich lustig machst, dann lade mich doch einfach ein und wir machen das face to face.”