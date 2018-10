Mysteriöses Todes-Drama um "Schwarzwaldklinik"-Star!

Karin Eckhold und Ehemann tot in Wohnung gefunden.

In ihrer Rolle als “Fräulein Meis” spielte sich Karin Eckhold in die Herzen der Fans. Sie war die Assistentin von Professor Dr. Klaus Brinkmann. Die Serie hat unglaubliche Einschaltquoten. Bis zu 15 Millionen Zuseher verfolgten die Serie gebannt vor dem Bildschirm mit. Nun ist die Schauspielerin Karin Eckhold im Alter von 80 Jahren gestorben – und zwar am selben Tag wie ihr Ehemann, der Theatermacher Otmar Herren (79). Das gab das Theater Essen in einer Pressemitteilung bekannt und schreibt: Mit seiner Frau, der Schauspielerin Karin Eckhold, lebte er fortan in Hamburg. Am 3. Juli ist Otmar Herren im Alter von 79 Jahren verstorben.