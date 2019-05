Muttertagskonzert 2019 der Musikschule Leiblachtal

Schon am Freitag den 10.05.2019 gratulierte die Leiblachtaler Musikschule musikalisch und tänzerisch allen Müttern.

Die engagierten Lehrer der Leiblachtaler Musikschmiede hatten wieder ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm für ihr Muttertags-Konzert zusammengestellt. Von klassisch bis modern war für jeden Geschmack etwas dabei und die vielen Besucher in Möggers zeigten sich begeistert von den Darbietungen der Schüler. Auch die Musikschullehrer kamen an diesem Abend zum Zug und verstärkten das eine oder andere Krankheitsgeschwächte Ensemble. Besonderer Applaus erhielt das Gitarrenensemble für ihr Stück „In Muetters Stübele“, bei dem die Nachwuchsgitarrenkünstler perfekt mitsangen und nicht nur die Herzen der vielen anwesenden Müttern rührten. Sowieso wurden alle Musiker, Musikerinnen und Tänzerinnen an diesem Abend gefeiert, hatten sich doch alle mit Unterstützung ihrer Lehrer die letzten Wochen akribisch auf ihre Auftritte vorbereitet und konnten ausnahmslos stolz auf ihre Leistungen sein. Vor der Pause wurden die Preisträger beim Landeswettbewerb „Prima la Musica 2019“ geehrt. Timothe Beauvais, Isabel Heinzl, Anna Rädler, Elena Schmid, David Nussbaumer, Samuel Schmid, David Schmid, Maximilian Kofler sowie das Rabatzky Quartett mit Emma Berchtel, David Greissing, Moritz Mairitsch und Silas Widerin konnten sich mit ihren Lehrern Dieter Bischof, Robert Maldoner, Markus Lässer, Katharina Bertsch-Weber und Charly Mohr über jeweils 1. Preise beim Wettbewerb freuen. Musikschulobmann und Bürgermeister von Möggers Georg Bantel sowie Musikschuldirektor Markus Feurstein gratulierten den Gewinnern. In der Pause wurden die Gäste vom Musikverein Möggers bestens mit Getränken und Snacks versorgt. Für einen bunten Abschluss sorgte die Jazztanzklasse mit ihrer Aufführung „Circus“. Für den gelungenen Muttertagsabend darf die Musikschule Stolz sein, eine perfekte Einstimmung zum Muttertag. Weiter laufen schon die Vorbereitungen für die nächsten Auftritte der Nachwuchskünstler: am 18.05.2019 17.00 Uhr, Swing, Jazz, Pop, Rock – Konzert im hokus Hohenweiler, am 14.06.2019 19.00 Uhr Konzert im Kloster Gwiggen und am 28.06.2019 Schusskonzert im Leiblachtalsaal.