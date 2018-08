Muslimische Pilger versammeln sich bei Mekka zum Gebet

Etwa zwei Millionen Muslime haben sich auf der Pilgerfahrt nach Mekka am Montagmorgen in einem Tal am Berg Arafat bei Mekka in Saudi-Arabien zu einem Tag der Buße und des Gebets versammelt. Am Montagabend ziehen die Pilger neun Kilometer nach Musadlifa, auf dem Weg sammeln sie Kiesel, mit denen sie später symbolisch den Teufel steinigen.

Die Pilgerreise Hadsch gilt Muslimen als eine von fünf Säulen des Islams. Gemäß der Glaubenslehre soll jeder gläubige und gesunde Muslim einmal im Leben das fünftägige Ritual der Wallfahrt mitmachen.

Die Pilger versammeln sich am Berg Arafat bei Mekka in Saudi-Arabien. ©AP

Auf dem Arafat soll der Prophet Mohammed seine letzte Predigt gehalten haben, in der er die Gläubigen zu Gleichheit und Einigkeit aufrief, sie an die Rechte der Frauen erinnerte und daran, dass Leben und Eigentum jedes Muslims heilig sei. Muslime glauben, dass ein Gebet auf dem Berg Sünden auslöschen und einen neuen Anfang ermöglichen kann.