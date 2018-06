Im Rahmen von „A Fäscht metnan“ gab es am Samstag Nachmittag bei Kaiserwetter und hochsommerlichen Temperaturen einen Marschwettbewerb für Blasmusikgruppen.

Insgesamt beteiligten sich 10 Blasmusikensembles an dem Bewerb „Musik in Bewegung“, bei dem es verschiedene Kategorien gab. Von einer zweiköpfigen Jury gab es sodann Punkte für die Marschgenauigkeit, die gezielten Stopps und vieles mehr im Einklang zur Musik. Als Location diente dazu der Schrunser Fußballplatz. Auch drei Formationen aus dem Montafon stellten sich der Bewertung der Jury. Als Sieger konnte die Harmoniemusik Doren am Schluss vom Platz gehen.