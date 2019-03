Morddrohung gegen Richter

Die tödliche Messerattacke am 6. Februar auf den Leiter der Sozialabteilung der Dornbirner Bezirkshauptmannschaft (BH) hat Justiz, Polizei und Verwaltung sensibilisiert.

Deshalb wurde auf den vorgestrigen Zwischenfall im Bezirksgericht Bludenz sofort mit einer Festnahme durch die Polizei reagiert. Der Beschuldigte wird verdächtigt, am Mittwoch während einer Vorsprache eine Morddrohung gegen den Bludenzer Gerichtsvorsteher ausgesprochen zu haben. „Ich steche dich ab!“, soll der dazu geständige Mann zum Richter gesagt haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hat er kein Messer mitgeführt.

Der bedrohte Gerichtsvorsteher rief sogleich die Polizei, die den Tatverdächtigen festnahm. Der Vorbestrafte befand sich zumindest bis gestern im Polizeiarrest. Bis Donnerstag wurde noch nicht entschieden, ob der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt oder in Untersuchungshaft genommen wird. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt.

Wegen einer gefährlichen Drohung ist es am Mittwoch in Vorarlberg zu einer weiteren Festnahme gekommen. In Polizeigewahrsam genommen wurde ein Asylwerber. Dem Flüchtling wird vorgeworfen, eine Betreuerin bedroht zu haben.