Mister Vorarlberg 2018 Kandidat 10: Tobias

Tobias verfolgte die Misterwahl schon seit einigen Jahren und hat heuer den Entschluss gefasst, auch selber mal bei der Show mitzumischen.

„Die Misterwahl und alles, was dazu gehört, ist sicher eine tolle Erfahrung und man kann einiges daraus lernen“, so der Fußacher mit der Startnummer 10. Nervös ist Tobias bislang noch nicht: „Zur Zeit überwiegt die Vorfreude.“ Den Titel will er sich mit drei guten Walks und einer „bombastischen“ Personality-Show sichern.

Der 21-Jährige beschreibt sich selbst als klug und humorvoll. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit Freunden am Bodensee: „Mit Kollegen und ‚a paar ghöriga Kolba‘ am See, kann man so richtig abschalten.“ Er ist stolz darauf, dass er heuer den Mut hatte zum Misterwahl Casting zu kommen, denn Erfahrungen vor der Kamera hat er bisher noch keine. Sein Ziel: „Die Misterwahl zu gewinnen und der schönste Mann Vorarlbergs zu werden“, erklärt er lächelnd.